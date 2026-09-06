Nachts im Museum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen verwandelt sich in eine stimmungsvolle Lichterwelt. Historische Gebäude werden durch Lichtprojektionen in Szene gesetzt.

Ein vielfältiges Programm schafft besondere Eindrücke mit Musik, eindrucksvollen Shows sowie zahlreichen kleinen Erlebnissen auf dem gesamten Gelände. Ergänzt wird dies durch Laternenrundgänge, Einblicke in historische Gebäude und besonderen Inszenierungen. Für Kinder wird Rüben- und Kürbisgeisterschnitzen angeboten, außerdem lädt die Kegelbahn zum Nachtkegeln ein. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, das Museum in außergewöhnlicher Atmosphäre zu erleben und sich von der besonderen Stimmung durch den Abend begleiten zu lassen.

Die Parkplätze sind stark begrenzt, daher wird die Anreise mit dem ÖPNV empfohlen. Bahnhaltepunkte aus Richtung Schwäbisch Hall und Öhringen liegen direkt am Museumseingang.