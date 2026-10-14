Nachts im Museum

Wenn es draußen dunkel wird, gehen in den Museen die Lichter an. Einmal im Jahr öffnen das explorhino, das Besucherbergwerk Tiefer Stollen und das Limesmuseum Aalen ihre Türen nach Einbruch der Nacht und laden zu einem ganz besonderen Erlebnis ein.

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der vertraute Ausstellungen in geheimnisvollem Glanz erstrahlen und neue Blickwinkel eröffnen. Genießen Sie die einzigartige Stimmung zwischen Licht und Schatten, die den Museen einen Hauch von Magie verleiht. Zahlreiche Mitmachangebote, spannende Programmpunkte und kulinarische Genüsse machen diesen Abend zu einem kulturellen Höhepunkt, der bereits viele Besucherinnen und Besucher begeistert hat. Ob Entdeckergeist, Staunen oder Geselligkeit – diese Nacht hält für alle etwas bereit. Das detaillierte Programm wird im Laufe des Jahres auf den Internetseiten der beteiligten Museen bekanntgegeben.