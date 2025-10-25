Nachts im Museum

Das Hohenloher Freilandmuseum verwandelt sich am Samstag, 26. Oktober ab 18 Uhr in ein Lichter- und Farbenmeer, wenn die Fassaden der historischen Gebäude mit Lichtprojektionen in eine einzigartige Stimmung versetzt werden.

Zu den Projektionen und optischer Medienkunst breiten sich Klänge der DJs vom Orte Kollektiv über Teile des Museums. Um Licht und Feuer wird es auch beim Schauschmieden gehen, Artisten vom Circus Compostelli werden mit atemberaubenden Feuershows ihr Publikum begeistern. Kinder und Erwachsene können an Laternenrundgängen teilnehmen und in einigen der Museumsgebäude Neues aus alter Zeit erfahren. Für Kinder wird, der Jahreszeit entsprechend, Rüben- und Kürbisgeisterschnitzen angeboten, die Kegelbahn aus Bieringen lädt zum Mondschein-Kegeln ein. In farbig illuminierten Gewölbekellern und Gemäuern werden Bars eingerichtet sein, es gibt Verzehrstationen und eine Chill-out-Area im Musikpavillon.

Fahrten mit der beleuchteten Kutsche gehören ebenso zu diesem besonderen Programm wie ein Workshop zu Musterwalzen, über die zurzeit noch die Sonderausstellung „Neu aufgerollt“ im Ausstellungsraum der Scheune aus Bühlerzimmern informiert. Die atmosphärisch außergewöhnliche Veranstaltung bietet Gelegenheit, das Museumsgelände und die historischen Gebäude im wahren Wortsinn einmal in einem „ganz anderem Licht zu sehen“ und sich vom Lichter- und Farbenspiel verzaubern zu lassen.