In der dunklen Jahreszeit können an ausgesuchten Abenden Familien das Residenzschloss Ludwigsburg auf besondere Weise entdecken: Bei der Führung „Nachts im Schloss“ sind die Lichter in den Räumen erloschen und nur Laternen erleuchten den Weg durch die Schlossräume. So wirken die Zimmer, sonst bei Tageslicht hell und freundlich, plötzlich mysteriös und geheimnisvoll. Der Schein von Laternen und Taschenlampen rückt immer wieder neue Entdeckungen in den Blick. Mal funkelt ein Kristalllüster, dann streckt plötzlich eine Gestalt ihr weißes Bein in den Weg – ein Stuckrelief im Lampenlicht. Wie im Lichtkegel eines Scheinwerfers rücken aber auch die Details des Schlosses bei diesem Rundgang plötzlich ins Zentrum: etwa die kostbaren, feinen Porzellanblüten an einer Vase oder ein Schoßhündchen auf einem vornehmen Bildnis. Ein eindrucksvolles Erlebnis für Kinder ebenso wie für Erwachsene!

KARTENVERKAUF

Schlosskasse

TREFFPUNKT

Schlosskasse

DAUER

1,5 Stunden

TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Personen

GRUPPEN

Zusätzliche Termine für Gruppen können vereinbart werden.

Gruppen: pro Person 9,90 €

HINWEIS

Für Familien mit Kindern von 8 bis 12 Jahren.

CORONA-VIRUS COVID-19

Für die Führungen gilt die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben: