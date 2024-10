Nachts im Weinberg

Wir laufen in den Sonnenuntergang und nutzen das letzte Tageslicht, um noch wissenswertes über die Arbeiten im Weinberg zu erfahren. Außer Sonnenschein braucht es auch viele Arbeitsschritte, um später einen guten Tropfen im Glase genießen zu können. Vorbei an der Kappelbergruine, erklimmen Sie über Wengert-Treppen die Aussichtsplattform an den 3 Riesen und genießen das Abendprogramm am Remstal-Kino. Nach einem genussvollen Halt an einem urigen Wengert-Häusle geht es im Fackelschein zurück ins Tal.

Dauer: 3 Std.