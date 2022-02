nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern

Kampagne mit Schulungskonzept für mehr Sicherheit im Nachtleben in Baden-Württemberg. Für mehr Spaß am Feiern, durch höhere Sicherheit mit geschultem Personal.

Beim Feiern sollten sich alle Besucher:innen sicher und wohl fühlen. Feiern sollte Spaß machen, entspannt, frei und wild möglich sein. Viele Faktoren führen dazu, dass Menschen nicht ungestört und ausgelassen feiern können, weil ihre Grenzen nicht respektiert werden.

Belästigungen, Übergriffe und Gewalt sind sehr präsent im Nachtleben. Hier setzt die Kampagne des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration an. Die Koordinierungsstelle wurde ins Leben gerufen, um landesweite Strukturen zu nutzen und Schulungskonzepte umzusetzen. Gemeinsam mit Beratungsstellen aus Ba-Wü werden Veranstalter:innen, Betreiber:innen und Mitarbeitende im Nachtleben geschult. In diesem Online-Meeting wird die Kampagne vorgestellt, um mehr Menschen in Esslingen zu erreichen und Raum für Austausch zu bieten.

Fr, 11. März 2022 | 17:00 bis 18:00 Uhr Digital Kostenfrei, Anmeldung erforderlich: koordinierungsstelle-bw@nachtsam.info Veranstalterinnen: Landeskoordinierungsstelle Sicherheit im Nachtleben Baden-Württemberg und Referat für Chancengleichheit