Nachtschwärmer-Konzerte

Gustav Siegle Haus Leonhardsplatz 28, 0711 237510 Stuttgart

Nachtschwärmer-Konzert

Stuttgarter Philharmoniker in Kooperation mit BIX Jazzclub&Lounge

Jazz und Klassik an einem Abend genießen!

Paris bei Nacht

Klassikteil:

ROSSINI Ouvertüre zu „La scala di seta“ (Die seidene Leiter)

MOZART Konzert für Flöte und Harfe

Clarissa Böck Flöte

Emilie Jaulmes Harfe

Dirigent Aldo Sisillo

Band in the Bix „Jazz á Paris“

Libor Sima, Saxophon, Olaf Polziehn, Piano, Jean Philippe Wadle, Bass, Obi Jenne, Drums

