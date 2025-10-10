Nachtschwärmer-Konzerte

Nachtschwärmer-Konzert
Stuttgarter Philharmoniker in Kooperation mit BIX Jazzclub&Lounge
Jazz und Klassik an einem Abend genießen!
Paris bei Nacht
Klassikteil:
ROSSINI Ouvertüre zu „La scala di seta“ (Die seidene Leiter)
MOZART Konzert für Flöte und Harfe
Clarissa Böck Flöte
Emilie Jaulmes Harfe
Dirigent Aldo Sisillo
Band in the Bix „Jazz á Paris“
Libor Sima, Saxophon, Olaf Polziehn, Piano, Jean Philippe Wadle, Bass, Obi Jenne, Drums
Info
Gustav Siegle Haus Leonhardsplatz 28, 0711 237510 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik