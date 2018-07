× Erweitern Lesung "Der Nöck"

Einmal ganz entspannt und ohne Zeitdruck in den Abendstunden in der Bibliothek in Büchern schmökern, im Internet surfen, bei der Lektüre ein Glas Wein genießen - das bietet die Stadtbücherei.

Während des Abends lädt das Büchereiteam immer wieder zum Zuhören ein - es werden Kurzgeschichten vorgelesen.