Einmal ganz entspannt und ohne Zeitdruck in den Abendstunden in der Bibliothek in Büchern schmökern, im Internet surfen, bei der Lektüre ein Glas Wein genießen - das bietet die Stadtbücherei wieder an diesem Freitag.

Das Büchereiteam liest über den Abend verteilt immer wieder kleine Geschichten vor - wer mag, kann sich einfach dazusetzen und lauschen.