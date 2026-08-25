NACHTSCHWÄRMERKONZERT • MINIMAL MEETS MOZART

Die Nachtschwärmer-Konzerte verbinden den Jazzclub BIX mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Ab 18 Uhr stehen sowohl die Türen der Philharmoniker als auch des BIX für Sie offen und Sie können zum Start in den Abend das kulinarische Angebot der Gastronomie des BIX nutzen. Ab 19:30 erklingt Live-Jazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses, um 20:30 Uhr laden die Stuttgarter Philharmoniker in den Großen Saal zum klassischen Teil des Abends ein und danach geht es mit Jazz im BIX weiter.

KILAR

„Orawa“ für Streichorchester

MOZART

Klavierkonzert G-Dur KV 453

Nareh Arghamanyan (p); Stuttgarter Philharmoniker; Killian Farrell (Ltg.)

Miles Davis „Tutu“ meets Minimal

Wojciech Kilars Minimal-Stück „Orawa“ (1986) ist die Grundlage für die Late-Night im Bix. So wie dieses konzipiert ist, wiederkehrende Patterns und ein großer Spannungsbogen mit vielen Farben und Ideen, hat sich auch der Jazz der Zeit gestaltet.

2026 ist das 270. Geburtsjahr Mozarts und das 100. des legendären Jazztrompeters Miles Davis, der in seiner Laufbahn viele Jazzstile durchlebte, vom BeBop über Cool Jazz und Modern Jazz, die Flower Power Bewegung bis zu Funk und Souljazz.

1986 hat Davis die LP „Tutu“ veröffentlicht mit dem kongenialen Partner Marcus Miller. Minimal ist auch hier ein passender Begriff: Wiederkehrende Patterns, Improvisation, eingängige Melodien, hypnotisch wirkender Groove…

Besetzung: Matthias Schriefl (trp); Libor Sima (sax); Robert Kesternich (keys); Alexander Merzkirch (b); Obi Jenne (dr)