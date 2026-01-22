NACHTSCHWÄRMERKONZERT • Planet Jazzoul

Das Gustav-Siegle-Haus wird hierfür ab 18:00 Uhr geöffnet. Die Gastronomie des BIX bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:00 Uhr. Um 20:30 Uhr geht es weiter im großen Saal des Gustav-Siegle-Hauses mit den Stuttgarter Philharmonikern, später geht es, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX weiter.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:30 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

HAYDN Einleitung zu „Die Schöpfung“

HAYDN Cellokonzert C-Dur

HOLST „Die Planeten“

Maria Zaitseva (Violoncello); Dirigent: Michał Nesterowicz

Anschließend im BIX Jazzclub: Jazzoul

Dem Orchester-Feuerwerk in Gustav Holsts „Planeten“-Suite begegnet ein neues Groovejazz-Projekt mit viel Soul und dem passenden Namen Jazzoul als Süddeutschland-Premiere.

Die Idee dazu geht auf Ingolf Burkhardt, einer der kreativsten und renommiertesten Jazztrompeter der Republik, und Meinhard „Obi“ Jenne zurück. Die Band wurde im Zusammenspiel mit einem phantastischen Saxofonisten geboren, Thorsten Skringer. Am groovigen Bass ist Luc Hatzis zu erleben. Hannes Stollsteimer an Piano und Keyboards kennt man bereits von Passport-Bassisten Wolfgang Schmid und aus der Band des neuen Jazz-Superstars Jakob Manz.

Bestechende Grooves, improvisierter Jazz, Ausflüge in Latin und Soul, Eigenkompositionen mit Tiefgang und maximaler Spaß.

Besetzung: Ingolf Burkhardt (trp); Tom Förster (sax); Hannes Stollsteimer (p, keys); Luc Hatzis (b); Obi Jenne (dr)