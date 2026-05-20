NACHTSCHWÄRMERKONZERT • QUARTETT-NACHT

Die Nachtschwärmer-Konzerte verbinden den Jazzclub BIX mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Ab 18 Uhr stehen sowohl die Türen der Philharmoniker als auch des BIX für Sie offen und Sie können zum Start in den Abend das kulinarische Angebot der Gastronomie des BIX nutzen.

Ab 19:30 erklingt Live-Jazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses, um 20:30 Uhr laden die Stuttgarter Philharmoniker in den Großen Saal zum klassischen Teil des Abends ein und danach geht es mit Jazz im BIX weiter.

Tischreservierungen im BIX Jazzclub sind nur im Zusammenhang mit Essen ab 18 Uhr möglich und müssen bitte unter gastro@bix-stuttgart.de reserviert werden.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:30 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

Kai Wieprecht (sax); Lukas Köhler (git)

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

BEETHOVEN „Große Fuge“ op. 133 Streichquartett op. 135

Sete Quartett: Wolfgang Herrmann, Marianne Sohler (Violinen); Louis Nougayrède (Viola); Semiramis von Bülow-Costa (Violoncello)

Anschließend: Band in the BIX plays John Coltrane Quartet

Inspiriert vom letzten Streichquartett Beethovens wird sich die „Band in the BIX“ dem berühmtesten und stilbildendsten Jazzquartett der Geschichte widmen, dem John Coltrane Quartet. Sein Album „Giant Steps” (1959) brachte die Jazzwelt zum Staunen. Hier werden die frühen 1960er-Jahre des John Coltrane Quartets unter die Lupe genommen, als es in den Konzerthäusern der Welt zu Ruhm gelangte.

Band in the Bix-Gründer Obi Jenne hatte das Glück, im Alter von zwölf Jahren den Schlagzeuger des John Coltrane Quartet kennenzulernen. Zwei Tage Unterricht und die Inspiration, die ihm Elvin Jones vermittelt hat, sind eines seiner wichtigsten Erlebnisse. Mit Hubert Nuss ist ein Ausnahmekönner auf dem Klavierstuhl McCoy Tyners und mit Jean-Philippe Wadle ein Bassist, der genau wie Jimmy Garrison erdig und wachsam das Fundament für die Höhenflüge Libor Šimas legt.

Besetzung: Libor Šima (sax); Hubert Nuss (p); Jean-Philippe Wadle (b); Obi Jenne (dr)