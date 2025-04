Nachtschwärmerkonzert: Young and Foolish

Die Nachtschwärmerkonzerte verbinden den BIX Jazzclub mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Das Gustav-Siegle-Haus öffnet ab 18:00 Uhr seine Pforten. Die BIX-Gastronomie bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:30 Uhr im Foyer des Siegle-Hauses, ehe es um 20:30 Uhr mit den Stuttgarter Philharmonikern weitergeht im großen Saal. Zur Late-Night geht es später wieder, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX in die letzte Runde.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:00 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

MAHLER 1. Sinfonie D-Dur (Auszüge)

MOZART Klarinettenkonzert A-Dur

Besetzung: Lyuta Kobayashi (cla); Stuttgarter Philharmoniker; Michal Nesterowicz (lig)

ca. 22:00 Uhr: BAND IN THE BIX feat. Libor Sima & Olaf Polziehn

Bezugnehmend auf die sehr früh begonnene musikalische Arbeit des leider viel zu jung verstorbenen Wolfgang Amadeus Mozarts haben sich die Macher der Band in the Bix ein Programm ausgedacht, das sogenannte „Jugendwerke" bekannter Musiker in den Vordergrund stellt. Von vielen berühmten Komponisten ist eher das späte Werk bekannt, wenige Stücke aus der frühen Schaffensphase wirklich bekannt geworden. Ob es ein (ebenfalls viel zu früh verstorbener) George Gershwin ist, der wie Zeitgenosse Cole Porter schon mit 19 Jahren Musicals geschrieben hat, die Jazzer der Goldenen Zeiten als Rookies oder die junge Loreen Sima, die nicht nur am Kontrabass zu hören sein wird, sondern auch ihre erste Komposition präsentieren wird.

Wir sind gespannt auf diese wie immer besondere und für dieses Nachtschwärmerkonzert zusammengestellte Songauswahl.

Besetzung: Libor Sima (sax); Olaf Polziehn (p); Loreen Sima (b); Obi Jenne (dr)