Nachtwächterführung durch die Talstadt

Der Wimpfener Nachtwächter – mit Hellebarde und Laterne, wetterfest in Umhang und Dreispitz gehüllt - lädt ein, ihn auf seinem Rundgang durch die Talstadt von Bad Wimpfen zu begleiten. Unterwegs erzählt er über seine Aufgaben, die es zu verrichten gilt und plaudert über so manche Anekdote aus der Zeit ohne Strom und moderne Medien. Während der Tour erfahren die Gäste interessante Details über die Ritterstiftskirche St. Peter, die Apostelfischer und die Geschichte der Wimpfener Talstadt – die damals bedeutender war und mehr Einwohner hatte als die damalige Stadt am Berg.

Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Beginn der Führung ist am Portal der Ritterstiftskirche/ Lindenplatz Bad Wimpfen im Tal. Die Teilnahmegebühr inklusive der Anreise im öffentlichen Nahverkehr beträgt 7 Euro. Eine Anmeldung ist über die Seite eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über den Link auf der Homepage www.badwimpfen.de möglich.

Die Führung findet mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Es gelten die allgemeinen und tagesaktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Information:

Kultur-und Tourist-Information Bad Wimpfen Tel. 07063 97200