Nachtwächterführung für Kinder

"Hört Ihr Leut von überall, der Nachtwächter lädt Euch ein nach Hall.

Er zeigt Euch diese Stadt bei Nacht und wie ein Wächter früher hat gewacht." Lauschen Sie den Erzählungen des Nachtwächters, denn er kennt die spannendsten Geschichten und geheimsten Winkel der Altstadt. Er beschützt vor Dieben, Feuer und feindlichen Raubrittern. Mit Laterne und Hellebarde führt der Nachtwächter sicher durch das mittelalterliche Schwäbisch Hall.

Hinweis:

Kinderwägen sind nicht erlaubt.

Eine Erwachsene Begleitperson ist erforderlich und benötigt ebenfalls ein Ticket.

Die Führung ist für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren konzipiert.

Eine Voranmeldung ist gewünscht, da die Teilnehmerzahl auf maximal 25 Personen beschränkt ist unter Telefonnummer: 0791 751-386