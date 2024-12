Einmal einen „echten“ Nachtwächter bei seinem abendlichen Rundgang begleiten – das ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Er sorgt für Ruhe und Ordnung in der Stadt und warnt schlafende Bürger vor Feuern, Feinden und Dieben. So manchem Halunken und Bösewicht ist er schon begegnet und hat einige Geschichten und Sagen auf Lager, die er in gemütlicher Runde zum Besten gibt.