Nachtwächterrundgang mit mobiler Weinprobe – Ein besonderes Erlebnis!

Am Samstag, 20.06.2025, 20.00 Uhr beginnt in Öhringen der Nachtwächterrundgang mit mobiler Weinprobe.

Neben Wissenswertem und Humorvollem aus der Öhringer Vergangenheit an verschiedenen Örtlichkeiten gibt es Wein zur Verkostung. Wilfried Uhlmann vermittelt dabei humorvoll Wissenswertes zum Thema Wein.

Nachtwächter Günter Patzelt wird während des Rundganges unter anderem auch „beweisen“, dass der Hohenloher Dialekt auf Platz 3 der europäischen Sprachen gehört.

Anmeldung zwingend erforderlich unter 07941 68-118 (tourist@oehringen.de) oder 07942 941888 (info@gp-events.net).