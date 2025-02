Nachtwanderer im Stachelkleid – Der Igel

Auch wenn der Igel nur in der Dämmerung und nachts zu sehen ist, kennt dieses Wildtier jeder. Das liegt wahrscheinlich an seinem unverwechselbaren Aussehen: die schützenden Stacheln, die nicht nur seinen Rücken, sondern auch die Kopfoberseite bedecken sowie die kurzen Beinchen. Doch den Igel zeichnen noch weitere Besonderheiten aus, die wohl nicht allen bekannt sind. So schätzt der Igel zum Beispiel das Stadtleben, legt Wert auf Pünktlichkeit und ist ein ausgesprochener Einzelgänger. Noch mehr gibt es über das sympathische Säugetier in diesem Programm zu erfahren und natürlich wird auch die Frage geklärt, ob der Igel sich mit seinen Stacheln selbst stechen kann.