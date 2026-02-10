"Anni ist anders" Mitmach-Theater für Kinder

In der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist am Freitag, den 2. Oktober 2026 um 16.00 Uhr Theresa Tschira mit ihrem Stück „Anni ist anders“ für Kinder ab 2 Jahren zu Gast im Wasserschloss Bad Rappenau.

Anni musste ganz schnell weg von ihrem Zuhause – einem fernen Planeten namens Alpha Centauri. Ob die Sonnenstürme auf ihrem Heimatplaneten wieder aufhören und ob sie dann wieder heim kann, weiß sie nicht. Zu allem Überfluss hat sie auch noch ihre Freunde verloren, als sie bei der Milchstraße falsch abgebogen ist und auf der Erde gelandet ist.

Kein Wunder, dass sie erstmal verwirrt, ratlos und schüchtern ist. Aber klar - die Erde ist viel zu spannend, um nicht erkundet zu werden – und so bleibt sie!

Die Kinder der Erde haben ja gar keine Antennen auf dem Kopf! Das ist für Anni völlig überraschend. Auch die vielen Farben, die es auf der Erde gibt, sind ganz neu für Anni, denn auf Alpha Centauri ist alles silbergrau. Ob die Kinder sie komisch finden? Sie sieht ja ganz anders aus …. Ist es auf diesem Planeten wichtig, welche Farbe man hat?

Erstmal ist es für Anni schwierig, sich verständlich zu machen, aber sie lernt ganz schnell, wie man auf der Erde miteinander spricht. Auch sonst kann sie sehr viel von den Erdenkindern lernen. Ob sie ihr am Ende sogar helfen, ihr Raumschiff wieder flott zu bekommen?

Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen 4 Euro. Vielen Dank an die Sparkasse Kraichgau, die diese Reihe unterstützt und den kostenlosen Eintritt der Kinder ermöglicht.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch beim Kulturamt unter Tel. 07264/922-162 oder per E-Mail an Kulturamt@badrappenau.de erfolgen. Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, bitte auf der Hotline-Nr. 07264/922-162 Bescheid