„Suchen und Ankommen“

Das Nachwuchsorchester Reutlingen unter der Leitung von Maria Eiche lädt ein zum NWO-Sommerkonzert!

Eröffnet wird das Konzert mit der Uraufführung der Suite „Kampf der Elemente“ des Reutlinger Komponisten Stephan D. Wehrle.

Dann folgt der Zyklus „Songs of Travel“ von Ralph Vaughan-Williams nach Texten von Robert Louis Stevenson für Bariton und Orchester. Dieser erzählt die Geschichte eines Vagabunden, der sich auf seiner Reise in der Unendlichkeit der Welt verliert und niemals ankommt („Alles, was ich suche, Ist der Himmel über und die Straße unter mir... Aber ich gehe für immer und komme nicht wieder“).

Im zweiten Teil des Abends erklingt die 5. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy („Reformation“).

Solist ist der aus Mumbai, Indien, stammende Bariton Frazan Adil Kotwal, Stipendiat der Christel-Guthörle-Stiftung Reutlingen sowie der Yehudi-Menuhin-Stiftung „Live Music Now“.

Der Eintritt ist wie immer frei, um großzügige Spenden am Ausgang wird gebeten. Es werden vorab keine Karten benötigt.