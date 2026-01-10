Nacken & Ellsässer

Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken führen das Publikum mit humorvollen Dialogen, mitreißenden Gesängen und einer Prise Sinnlichkeit in ungeahnte Sphären.

Freuen Sie sich auf sprühende Leichtigkeit, gute Laune und die ganz großen Fragen des Lebens – ein unterhaltsamer Abend, der das Herz tanzen lässt.

„Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen taten und dachten, gegen einen Augenblick der Liebe?“ (Hölderlin)

Mit Lust dem Frust entfliehen. Sprühende Sinnlichkeit trifft spürbare Happiness - im Together und mit Gesang aus der Tiefe des Seins. Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken lassen teilhaben an ihren tiefsten sprituellen Erlebnissen und den abgefahrensten Höhenflügen. Zwischen Räucherstäbchen, Klangschalen, Heilsteinen und musikalischem Engel-Channeling bringen sie die Gegenwart zum funkeln.

Seit über 15 Jahren stehen die beiden Multitalente der Unterhaltungskunst gemeinsam auf der Bühne und haben noch immer nicht genug erlebt. Sie singen, spielen, tanzen, trumpfen auf und schweifen ab. Alles kann und darf passieren in der unendlichen Bewusstseins-Weite des einzigartigen Augenblicks.

Vergnügliche kabarettistische Unterhaltung zum High werden.

Hinreißend und eigenwillig. Spontan und unverwechselbar.