Kelten im Strohgäu - Wanderung zum Krieger von Hirschlanden und der Dame von Schöckingen

Das Strohgäu stellt eine der reichsten keltischen Siedlungslandschaften in Europa dar! Rund um den keltischen Fürstensitz Hohenasperg gab es vor rund 2.500 Jahren dichtbesiedelte Landschaften und weitreichende Verkehrswege. An der Spitze der damaligen Gesellschaft stand eine Elite, deren eindrucksvolle Gräber von Fernbeziehungen und gehobener Lebensart zeugen. Ein Bild von einem solchen (idealisierten) Herrscher liefert die Stele des "Kriegers von Hirschlanden“ – die älteste vollplastische Darstellung eines Menschen in Lebensgröße nördlich der Alpen. Wir begeben uns im Rahmen der dreistündigen Wanderung zu wichtigen Fundplätzen rund um Ditzingen und erfahren, wie das Leben zur Zeit der keltischen Herrscher vor Ort gewesen sein könnte.

Leitung: Diplom-Prähistorikerin Petra Härtl, Leiterin Stadtmuseum Ditzingen.