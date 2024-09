LILA Logistik Charity Bike Cup 2024

Alle zwei Jahre freut sich Ditzingen-Heimerdingen am 3. Oktober auf ein Star-Aufgebot, wie man es in der Region nur selten antrifft. Dann ist der LILA LOGISTIK Charity Bike Cup zu Gast. Das seit 18 Jahren bewährte Prinzip: Hobbysportler fahren mit Prominenten zusammen Rad, haben eine Menge Spaß – und tun auch noch Gutes damit. Denn mit dem Erlös der Veranstaltung werden über STAR CARE Kinder in Not unterstützt. Die Strecke führt traditionell von Heimerdingen aus in Richtung Hemmingen über Hochdorf nach Eberdingen und wieder zurück nach Heimerdingen. Auf dem Sportgelände in der Weissacher Straße können sich die Besucher über Neuheiten und Trends zum Thema Sport, Gesundheit und Fahrrad informieren. Ein buntes Rahmenprogramm und zahlreiche Aktionen zum Mitmachen vor allem für Kinder, sind ein weiteres Highlight dieser Veranstaltung.