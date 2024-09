Schauspielprojekt "Showtime!"

Im Rahmen der Schauspielwoche "Showtime" können Kinder und Jugendliche einen interessanten Einblick hinter die Kulissen eines Schauspielhauses erhalten. In dem viertägigen Workshop werden die Teilnehmenden in die Bereiche Schauspiel und Tanz, Veranstaltungstechnik, Bühnenbau oder Maskenbildnerei hineinschnuppern. So lernen sie Schauspiel und Theater kennen und üben selbstverständlich auch ein Stück ein, das aufgeführt wird.

Geeignet für 9-14 Jährige