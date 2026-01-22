Nadezhda gibt es nicht mehr.

Verschwunden von der Landkarte, existiert der Ort nur noch als Erinnerung.

Ein Fragment, aus der Zeit ins Nirgendwo gefallen.

Darin wandern entwurzelte Geschöpfe, auf der Durchreise zwischen Lebewohl und unbekanntem Ziel. Im Gepäck ein paar Habseligkeiten, die Erbstücke eines verlorenen Lebens. Daran festgeklammert trägt es sie durch verdorrte Felder und stürmische Gezeiten.

Das Vergangene als Kraftquelle und Wegzehrung. Im Ohr noch den Klang der Kuckucksuhr, im Körper den letzten Tanz mit dem Verlobten. Auf der Zunge der liebsten Speise Geschmack und noch ein Wort der alten Sprache.

Schritt für Schritt wandern sie durch Hoffnungstäler und über Glücksgebirge. Im Herzen wächst Zuversicht und Mut, irgendwo neu anzufangen.

Nadezhda gibt es. Überall.