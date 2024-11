Nagomi, eine RnB-, Soul- und Hip-Hop-Künstlerin und Musikproduzentin aus Stuttgart, vereint und modernisiert orientalische Klänge mit den mitreißenden Retro-Sounds der ’90er und ’00er in ihrer Musik. Als Newcomerin des Jahres 2023 bei „Sound of Stuttgart“ ausgezeichnet, bietet sie einzigartige Shows – vom Klavier mit Loopstation bis zur DJ / Band-Besetzung. Ihr Motto „Do what you love“ spiegelt sich in ihrem Engagement für Zusammenhalt, Nächstenliebe und mentale Gesundheit wider.