Nah dran: Jonathan Leibovitz

Im zweiten Nah dran- Konzert der Jubiläumssaison stehen Grenzgänge zwischen Klassik und Klezmer auf dem Programm.

Da trifft Bela Bartók auf Bela Kovacs, Francis Poulenc auf Oswaldo Golijov und Tradition auf Moderne. Mit Klarinette, Cello und Akkordeon erkunden Jonathan Leibovitz und sein Trio lustvoll musikalische Möglichkeiten und entführen Sie in intimem Setting, an kleinen Tischen und bei Snacks und Getränken in unbekannte und gefühlvolle Sphären. Gefördert wird das Ensemble von der britischen Organisation YCAT, die seit vielen Jahren die größten Talente entdeckt und sie nun auch in der TauberPhilharmonie zu Gehör bringt.