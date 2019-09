Nah dran - Kultur im Gespräch mit

Stuttgart bietet ein reiches und vielfältiges kulturelles Leben. In der Reihe „NAH DRAN – Kultur im Gespräch“ erfahren Sie mehr über die aktuellsten Planungen und können einen symbolischen Blick hinter die Kulissen der Kulturinstitutionen unserer Stadt werfen. Und: Sie lernen die Kulturschaffenden persönlich kennen!

ANDREAS G. WINTER IM GESPRÄCH MIT AXEL PREUß

Seit Sommer 2018 ist Axel Preuß Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart. Mit seiner Vita kann der gebürtige Hamburger überzeugen. Er studierte u.a. Neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Theater in Hamburg und Berlin. Von 2002 bis 2005 beeindruckte er als Chefdramaturg am Landestheater Tübingen (LTT), anschließend bis 2009 als Schauspieldirektor und stellvertretender Intendant am Theater Heidelberg sowie als künstlerischer Leiter des Theaterfestivals „Heidelberger Stückemarkt“.

Von 2010 bis 2016 war Axel Preuß Chefdramaturg und stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig, wo er auch die „Themenwoche Interkultur“ initiierte und leitete,ein zehntägiges Festival für Vielfalt und kulturelle Teil-habe. Es folgte von 2016 bis 2018 ein erfolgreiches Engagement als Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Das Gespräch mit Axel Preuß führt Andreas G. Winter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat und Leiter des Freien Musikzentrums Feuerbach.

In Kooperation mit dem Freien Musikzentrum Feuerbach