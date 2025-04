Nah dran: Leonkoro Quartet

Die Rising Stars der Quartettszene – nah dran und furios aufspielend.

Erst 2019 gegründet, gehört das Berliner Leonkoro Quartet zu den aktuell größten Entdeckungen in Sachen Streichquartett. Auftritte bei großen Festivals und in renommierten Konzerthäusern zählen ebenso zum Repertoire der Vier wie musikalische Kollaborationen, z.B. mit Igor Levit oder Elisabeth Brauß. Beim Internationalen Streichquartettwettbewerb der Wigmore Hall in London gewann das Ensemble den 1. Preis und neun (!) Sonderpreise; es wird gefördert vom Borletti-Buitoni-Trust und der BBC. In die Nah dran-Reihe der TauberPhilharmonie bringt das junge Quartett neben der Lyrischen Suite von Alban Berg das große Streichquartett op. 44,2 von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das seine Zeitgenossen so begeisterte, dass schon bei der Uraufführung einzelne Sätze wiederholt werden mussten. Eine großartige Gelegenheit für Sie, die Königsdisziplin Kammermusik im lauschigen Rahmen und mit außergewöhnlichen Musizierenden zu erleben.

Leonkoro Quartet

Jonathan Schwarz Violine

Amelie Wallner Violine

Mayu Konoe Viola

Lukas Schwarz Cello

Alban Berg: Lyrische Suite

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Streichquartett e-Moll op. 44,2