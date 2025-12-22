Nah dran: Lucie Horsch + Thomas Dunford

Die Kombination Blockflöte und Laute gehört definitiv zu den ungewöhnlicheren Formationen in den Konzertsälen unserer Zeit.

Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Lucie Horsch ist eine der vielleicht besten Flötistinnen unserer Zeit und tourte bereits mit Anfang 20 als ECHO Rising Star durch die wichtigsten Konzertsäle Europas. Thomas Dunford ist einer der weltweit wichtigsten Lautenisten und trat bereits in der Carnegie Hall, dem Kennedy Center, der Londoner Wigmore Hall und der Comédie française auf. Gemeinsam entführen die Beiden im zweiten Nah dran-Konzert unserer Spielzeit in musikalische Welten der Renaissance und des Barocks – von feenhaften Träumereien bis hochvirtuosen Klangkaskaden. Und zeigen damit einmal mehr den besonderen Charakter dieser besonderen Konzertreihe, in der Sie außergewöhnliche Musik in besonderem Ambiente genießen können.

Lucie Horsch, Blockflöten

Thomas Dunford, Laute