Sie nennen sich bescheiden »Kerlchen« (lat. salaputia), haben es aber faustdick hinter den Ohren – oder besser gesagt: in den Lippen. Denn den jungen Virtuosen von Salaputia Brass ist nichts zu schwer! Die Newcomer begeisterten bereits in zahlreichen Konzerten, darunter mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie, beim Schleswig-Holstein Musik Festival, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern sowie als Gast der ARTE TV-Sendung »Stars von morgen«. Durch ihre thematisch gestalteten Programme gelingt ihnen der Spagat zwischen höchstem musikalischen Anspruch und unterhaltsamem Hörvergnügen für jedermann. Neben den Auftritten als Salaputia Brass haben die Bläser verschiedene Solopositionen in deutschen Spitzenorchestern inne (Konzerthausorchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Gürzenich-Orchester Köln, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg) – diese »Kerlchen« werden Sie hören und lieben!