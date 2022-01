The Erlkings

Deutsches Kunstlied auf Englisch? Für Tuba, Gitarre, Schlagwerk und Cello? Die Erlkings sind ein Schubert-Ensemble jenseits aller Genres: Die vier klassisch ausgebildete Multi-Instrumentalisten rund um Sänger und Gitarrist Bryan Benner haben Lieder des großen kleinen Wieners in ein modernes Englisch übertragen und für ihre ureigene Besetzung arrangiert. Frische Versionen von Klassikern wie der »Forelle« oder dem namensgebenden »Erlkönig«, die auf der Konzertbühne genauso zuhause sind wie in einer verrauchten Kneipe. Die Erlkings sind wohl die einzige Band, der es gelingt, dass Menschen zu Goethe und Schiller tanzen. In die TauberPhilharmonie lädt das Ausnahme-Ensemble zum Brotzeitkonzert: Musik mit Vesperteller, ungewöhnlich, ungezwungen, ungebändigt. Ein Ohren- und Gaumenschmaus!