Nah dran: Schumacher + Dörken x Glass

Mit einer Hommage an einen Großmeister des Minimalismus eröffnen Pianistin Danae Dörken und Vibraphonist Pascal Schumacher unsere Nah dran-Reihe. Die Musik von Philip Glass ist vor allem eins: hypnotisch.

Einflüsse aus Indien, Klassik und Avantgarde verdichten sich zu repetitiven Mustern und einer Reduktion der musikalischen Mittel. Dabei schrieb Glass Opern, Sinfonien, Konzerte sowie Kammer- und Filmmusik und gilt als einer der berühmtesten Komponisten der Gegenwart. In der Klangsynthese von Klavier und Vibraphon, mit erfrischender Spielfreude und technischer Virtuosität kreiert das Duo Schumacher / Dörken einen unmittelbaren, kristallenen Sound und nimmt Sie als Publikum auf eine inspirierende Entdeckungsreise durch die Schaffensperioden von Philip Glass mit.

Danae Dörken, Klavier

Pascal Schumacher, Vibrafon

Musik von Philip Glass