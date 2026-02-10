In Zeiten der wachsenden gesellschaftlichen Spaltung ist und bleibt es wichtig, die Konfliktfähigkeit und den respektvollen Diskurs hochzuhalten. Mit diesem neuen Format wollen wir das Foyer des Kammertheaters weiterhin als Raum für Austausch und Begegnung öffnen. Im gemeinsamen Dialog mit unserem Publikum und wechselnden Expert*innen durchleuchten wir zentrale Motive unseres Spielplans. Dabei sind alle aufgefordert, sich einzubringen, ihre Perspektive zu teilen und Fragen zu stellen.