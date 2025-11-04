Nähtreff im Maker Space

experimenta: Maker Space Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Du möchtest dein eigenes Kleidungsstück nähen, doch Fragen zu Nahtzugabe, Schnittmuster oder Reißverschluss bringen dich ins Grübeln? Dann komm zu unserem Nähtreff.

Hier berät und unterstützt dich unsere Expertin Sabine Mischorr an vier Abenden. Nutze die tolle Ausstattung im

Maker Space und gestalte dein individuelles Kleidungsstück. Schnittmuster und Stoffe bringst du einfach mit!

An vier Abenden: 04.11., 11.11., 18.11. und 25.11.2025

07131 887950
