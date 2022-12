Namibia - die ganze Vielfalt Afrikas

Namibia ist nicht nur eines der wenigen Länder in Afrika, die problemlos bereist werden können, es ist auch an landschaftlicher Vielfalt und Tierreichtum kaum zu überbieten.

Der Tübinger Geograf und Privatdozent Harald Borger bietet Ihnen mit diesem reich bebilderten Vortrag in digitaler Bildtechnik eine eindrucksvolle landeskundliche Einführung in die unterschiedlichen Naturräume Namibias von den Feuchtsavannen des Nordens bis zur Küstenwüste der Namib. Der Vortrag ist gleichzeitig Einführung zu unserer Studienreise im Juli 2023 (s. bei Studienreisen), wobei der Vortrag unabhängig davon für alle an Namibia interessierten Menschen gedacht und gemacht ist.

Dr. Harald Borger

Di, 17.01.2023, 19:30 Uhr

vhs, Konferenzraum