In der Wildnis Afrikas

In "NAMIBIA und BOTSWANA – Echo der Schöpfung" zeigen wir (Katja und Beppo Niedermeier) live die Schönheit und Einzigartigkeit der schönsten Reiseziele im südlichen Afrika aus neuen Perspektiven, stellen überraschende Zusammenhänge her und sensibilisieren unsere Zuschauer für das fragile Wunderwerk Natur, indem wir sie auf eine Reise zurück in die Zukunft schicken, die eine Erinnerung des kollektiven Gedächtnisses schafft.

„NAMIBIA und BOTSWANA – Echo der Schöpfung“ entführt auf uralten Pfaden in neue Welten und zeigt im Kleinen, wie Großes entstehen kann. Wir lassen unser Publikum tief eintauchen in eine bildgewaltige Reise jenseits von Zeit und Raum – zurück zu den Anfängen der Menschheit. Denn die Antwort auf alle Fragen ist nicht Glauben, sondern Wissen, das im Lauf der menschlichen Evolution verschüttet wurde. Wir graben es aus, machen die Fakten erlebbar und versetzen jeden in die Lage, seine eigene Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

„Zeit für Veränderung – der andere Reisevortrag“: Unter diesem Motto steht unser neuer Vortrag „NAMIBIA UND BOTSWANA – Echo der Schöpfung“ durchs Südliche Afrika. Afrika ist der Kontinent, von dem wir alle kommen und damit Heimat, die tief in unseren Genen verankert ist. Während unsere Urahnen in perfekter Symbiose mit dem Land lebten, haben wir längst verlernt, Ehrfurcht vor dem Wunderwerk Erde zu haben. Sollte man in unseren Zeiten noch eine Fernreise machen? Kann und darf man über diese Reisen als Fotograf und Vortragsreferent guten Gewissens berichten oder sollte man zuhause bleiben und sich als Fotograf und Autor einen neuen Job im Zeitalter der KI suchen?

Wir haben als Biologen, Reisejournalisten und Vortragsreferenten das Potential, die vielschichtigen Zusammenhänge des Ökoplaneten Erde am Beispiel von Afrikas Süden emotional erlebbar zu machen, denn „Erleben ist anders, als etwas nur erzählt zu bekommen!“ (Afrikanische Weisheit). Der Süden Afrikas zeigt uns auf vielfältigste Weise den Wandel über Jahrmillionen, Jahrtausende und Jahrzehnte!

„NAMIBIA und BOTSWANA – Echo der Schöpfung“ offenbart uns die Gefahren dieses Wandels , schenkt aber auch Hoffnung, denn das Wissen, um den Fortbestand in einer sich wandelnden Welt ist bereits da – der verborgene Schatz der alten indigenen Völker – weltweit!