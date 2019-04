Namika & Joris

Zwei absolute Shooting-Stars der Deutschen Musikszene vereint auf einer Bühne: Joris und Namika rocken am 7. Juni gemeinsam das Palastzelt auf dem Maimarktgelände. Joris kennt sich bereits aus in „Monnem“: Er war Student an der Popakademie, bevor seine erste Single, die aufwühlende Indie-Pop-Nummer „Herz über Kopf“, durch die Decke ging. Es folgen zahlreiche TV-Auftritte und ausverkaufte Konzerte. Auch die junge Sängerin Namika hat sich mittlerweile in der deutschen Pop-Szene einen Namen gemacht: Ihre Hit-Singles „Lieblingsmensch“ und „Je ne parle pas francais“ kletterten in Windeseile die Charts empor. Mal fragil und sanft, dann wieder mit Schmackes nach vorne – in ihren Songs kann die Musikerin mit dem orientalischen Namen („Die Schreiberin“) ihre musikalischen und lyrischen Talente perfekt in Szene setzen.