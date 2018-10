Namika - Que Walou Tour 2018

Namika, die Senkrechtstarterin des Jahres, kommt mit ihren Hits und dem neuen Album „Que Walou“ ins Audi Forum Neckarsulm.

Je ne parle pas français - Aber bitte red weiterAlles, was du so erzählst - Hört sich irgendwie nice anUnd die Zeit bleibt einfach stehen - Ich wünschte, ich könnte dich verstehenJe ne parle pas français - Aber bitte red weiterOh la la la la la la la la la - Oh la la la la la la la la laWer kennt diese Anfangszeilen von Namika‘s #1-Hit „Je ne parle pas français“ nicht. Setzt Eurem Herbst die Krone auf. Erlebt ein cooles Konzert zusammen mit der besten Freundin oder dem besten Freund: Namika, die Senkrechtstarterin des Jahres, kommt mit ihren Hits und dem neuen Album „Que Walou“ ins Audi Forum Neckarsulm. Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, war Hip-Hop für Namika von Anfang an die wesentliche musikalische Inspirationsquelle. Als sie ungefähr neun war, begann sie zu rappen und zu beatboxen. Viele Jahre später kann das Allround-Talent rappen wie der Teufel.„Lieblingsmensch“ war 2015 der Überraschungs-Hit für Namika. Die Single stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. Jetzt ist sie mit dem #1-Hit „Je ne parle pas français“ und ihrem neuen Album „Que Walou“ am Start. „Que Walou“ ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet „wie nichts“ oder „für nichts“. Genau so klingt das Album nun auch: Leicht, bouncy, scheinbar mühelos. Damit bringt Namika den Sommer am 10. November für euch einen Abend lang zurück!