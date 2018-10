Die wunderbare NANA MOUSKOURI kommt mit ihrer "Forever Young Tour" zum gleichnamigen Album (Universal) für sechs Konzerte nach Deutschland und zelebriert mit dem Publikum die Songs der Künstler, die sie am meisten inspiriert und beeinflusst haben. Im Herbst gibt es die Gelegenheit, diese charismatische Grande Dame live am 21. November in der Stuttgarter Liederhalle zu erleben.

Die internationale Erfolgsgeschichte von NANA MOUSKOURI begann 1961 mit dem Sensationshit "Weiße Rosen aus Athen", der sie über Nacht zu einem gefeierten Star machte. Es folgten unzählige Hits wie zum Beispiel "Guten Morgen Sonnenschein", für die sie mehr als 300 Goldene, Platin- und Diamantene Schallplatten erhielt. Mit insgesamt über 250 Millionen verkauften Alben ist sie nach Madonna die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten.

Seit über 50 Jahren steht NANA MOUSKOURI auf den Bühnen der Welt. In den vergangenen Jahrzehnten lernte sie viele inspirierende Weggefährten kennen. Diesen hat sie nun ein Album gewidmet. Zu jedem Song gibt es eine Geschichte. Zu hören sind beispielsweise "In the Ghetto" von Elvis Presley, durch den sie den Rock 'n' Roll kennen und lieben gelernt hat, "Everything I Do" (Bryan Adams), welches sie an ihren Lieblingsfilm "Robin Hood - König der Diebe" und ihren Jugendschwarm Kevin Kostner erinnert, "Hallelujah" von Leonard Cohen, mit dem sie befreundet war und der ihr Bob Dylan vorgestellt hat und "Durch die schweren Zeiten" von Udo Lindenberg, weil Deutschland das Land ist, in dem sie am zweithäufigsten aufgetreten ist und sie es liebt auf Deutsch zu singen. NANA MOUSKOURI sagt "All diese Künstler, deren Lieder ich mir in aller Bescheidenheit geborgt habe, bleiben Forever Young."

Auf ihrer Tour wird NANA MOUSKOURI ihre Fans auf eine musikalische Reise durch zentrale Lebensstationen nehmen, in Erinnerungen schwelgen und mit ihrer einmaligen Stimme für Gänsehautmomente sorgen.