Die dänisch-sansibarisch-omanische Sängerin Nana Rashid gehört zu den spannendsten neuen Stimmen des europäischen Jazz. In ihrer Musik erkundet sie die großen Fragen des Menschseins – mit all seiner Schönheit, Verletzlichkeit und Tiefe. Ihre Stimme bewegt sich zwischen nordischer Klarheit und soulvoller Intensität und schafft eine intime Atmosphäre, die zugleich zeitlos und zutiefst persönlich wirkt.

Mit ihrem Debütalbum Music for Betty, erschienen beim Label April Records, sorgte Rashid 2023 international für Aufsehen. Das Album verbindet nordische Melancholie, Blues und poetisches Storytelling zu einem eindringlichen musikalischen Ausdruck. Die renommierte Zeitschrift Jazzwise lobte die „schwelende Intensität“ ihrer Musik, während die dänische Zeitung Politiken sie als „eine absolut herausragende Sängerin, die in der dänischen Jazzszene deutlich hervorsticht“ bezeichnete. Im selben Jahr wurde sie bei den Danish Music Awards als Best New Jazz Artist of the Yearausgezeichnet.

Seither führt Rashids Weg auf internationale Bühnen: von einem ausverkauften Konzert im legendären Ronnie Scott’s Jazz Club über Festivalauftritte beim Jazz in Marciac bis zum Taichung Jazz Festival. Auch im dänischen Fernsehen war sie bereits zu sehen und wurde 2024 als musikalischer Gast zum Cultural Ball von Frederik X eingeladen – ein Zeichen ihrer wachsenden Bedeutung in der nordischen Jazzszene.

Derzeit arbeitet Nana Rashid an ihrem kommenden Album New Ways to Pray, das ihren Sound noch weiter öffnet: spirituell, atmosphärisch und cineastisch. Ihre Musik verbindet Kontinente, Kulturen und innere Klanglandschaften – getragen von einer Stimme, die berührt und verbindet.

Ein intensiver Konzertabend voller Emotion, Poesie und moderner Jazzästhetik – mit einer der markantesten neuen Stimmen des nordischen Jazz.

Besetzung: Nana Rashid (voc); Benjamin Nørholm Jacobsen (p); Martin Brunbjerg Rasmussen (db); Lasse Jacobsen (dr)