Gente

Nancy Vieira Gesang

Olmo Marín Gitarre & Cavaquinho

Vaiss Dias Gitarre & Cavaquinho

Jorge Cervantes Bass & Charango

Iúri Oliveira Schlagzeug

Aufgrund der freudigen Erwartung eines Kindes kann ELIDA ALMEIDA leider nicht am 2. März 2024 im FORUM AM SCHLOSSPARK auftreten. Freundlicherweise hat sich Nancy Vieira bereit erklärt, das Konzert zu übernehmen. Sie stellt ihr neues Album GENTE vor.

Die klare und jazzige Stimme von Nancy Vieira, begleitet von traditionellen kapverdischen Gitarren, wirkt wie ein Ticket zu den Inseln Westafrikas und der Karibik. Die Musikerin wuchs auf den Kapverden auf und lebt heute in Lissabon, wo ihr Talent durch Zufall entdeckt wurde: Als sie einen Freund zu einem Gesangswettbewerb begleitete, wurde sie spontan zum Mitmachen aufgefordert und gewann direkt den ersten Preis. Dieser ermöglichte es ihr, 1996 mit »Nos Raça« ihre erste CD aufzunehmen. Seither folgten zahlreiche Erfolge und weitere Alben, die sie auf verschiedene Bühnen in der ganzen Welt geführt haben. Ins Forum am Schlosspark kommt sie nun mit ihrem brandneuen Album »Gente«.

In Bissau im Jahr der Unabhängigkeit der Kapverden von Portugal geboren und in Mindelo, dem geschäftigen Großstadthafen auf der Insel São Vicente aufgewachsen, sog sie die Geräusche und Klänge des Hafens in sich auf: den Fado, Mornas, Coladeras, dazu die brasilianischen Liedermacher Maria Bethânia, Caetano Veloso und Angela Maria, britischen Pop, kubanische Rumba und vieles mehr. Ihrem Vater, Botschafter des neugegründeten Inselstaats, folgte sie nach Lissabon, wo ihre Karriere ihren Lauf nahm. Für die Aufnahme ihres vierten Albums »No amá« kehrte sie nach Mindelo zurück und holte sich kurz vor deren Tod noch den Segen der großen Cesária Évora. Beide Künstlerinnen verbindet die eingeborene Liebe der Kapverdianer zu ihrer zwischen dem Westen und Afrika angesiedelten Musik: einer Musik der kreolischen Kultur, die Ozeane zu überwinden imstande ist.