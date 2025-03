Nachdem nand in der ersten Jahreshälfte 2024 eine Release-Pause eingelegt hat, erscheint nun die neueste Single „Revolutionieren“ (mit Tiavo). In jüngster Vergangenheit war nand gleich auf zwei Feature-Songs zu hören – „aliens in paris“ (ebenfalls mit Tiavo) und „Ich Widerstehe“ (mit Future Franz). Die Sterne scheinen also wieder in einer Reihe zu stehen: nand veröffentlicht wieder!

„Träume in Beton“ heißt nicht nur die Tour im nächsten Jahr, für die es ab sofort Tickets zu kaufen gibt. Folgerichtig wird es auch ein gleichnamiges Album im April 2025 dazu geben.

nand vereint moderne Pop-Elemente und Indie-Vibes mit klassischem Trompetenspiel. Bekannt geworden ist der Mittzwanziger, der in Würzburg und Berlin lebt, mit Songs, wie „Wohlfühlen“ und „Aperol Spritz“. Im Studio ein Soloprojekt, wird „nand“ auf der kommenden Tour als vierköpfige Band auftreten! Maria, Jannis und David können es kaum erwarten nand auf der Bühne zu vervollständigen!

Vergleicht man weiterhin die vielen nand-Konzerte der jüngeren Vergangenheit mit der kommenden Tour fällt auf: Die Spielorte werden größer, die Band ist größer, die Show ist aufwändiger. Doch wie gewohnt von den Duo-Shows, bleiben die Konzerte eher Séancen, musikalische Happenings und Raves im Safe Space. nand meint das Ernst mit dem Wohlfühlen: Tanzt, als würde niemand hinschauen! Lasst Euch fallen und fühlt Euch wohl.