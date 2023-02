Nach Ihrer erfolgreichen Support Tour mit den Guano Apes im Herbst 2022 wollen die 4 Jungs von Machete Dance Club aus München nun auch Ihren "Crossover 2.0" Sound auf der eigenen Headliner Tour im Frühjahr 2023 präsentieren. Diese Tour ist der längst überfällige Liveabriss für das während der Hochphase der Pandemie im Januar 2022 erschienene Debut-Album "Kill The Vibe".

Im Mai 2021 brachten Machete Dance Club die erste Single des Debüt-Albums [K|ll the V|BE//Januar 2022] raus.

Zuvor war es Pandemie bedingt 1 ½ Jahre still um die Münchner Band, welche 2018 aus dem N|chts auftauchte und kurz darauf ihre Debüt-EP [A tr|p outta hell into heaven and back] veröffentlichte. 2019 folgte eine Europa-Tour mit den Crossover-Helden DOG EAT DOG, ein Festival-Sommer und 2 weitere Touren durch die Republik (u.a mit den KILLERPILZEN). Vollendet wurde das Jahr 2019 mit einer eigenen Tour und einer ausverkauften Show im Münchner Backstage. Als es gerade richtig lief und der Schwung in 2020 mitgenommen werden sollte...wurde es still...Die Pandemie entpuppte sich als der größte Stolperstein in der Geschichte aller Kulturschaffenden ... und auch ]Machete] spürte das Glas in der eigenen Hand zerbrechen...[||]

Eines war den Jungs aber seit Tag e|ns der Pandemie klar: Aufgeben steht nicht zur Diskussion. Sie schlossen sich wieder mit Dennis Poschwatta (Guano Apes) zusammen, der schon bei der ersten EP als Produzent fungierte. Sie begaben sich ins bekannte Horus Studio in Hannover & das Dailyhero Studio Berlin, um an ihrem Debut-Album zu schrauben. Mit Sascha Carillho (4lyn) kreierten sie ihr neues Auftreten (CI/CD), mit IVORY TOWER ENTERTAINMENT (Label) fanden sie neue Freunde & Partner.