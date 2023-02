Coppelius sind eine Band mit einer beeindruckend langen Historie,

deren erstes Konzert bereits Anno1803 stattfand!

Im Jahre 2023 heben wir nun das Absinthglas zum Toast für ein historisches Jubiläum:

220 Jahre Coppelius!

Keinen Tag gealtert, sind die eleganten Gentlemen ihrem Stil treu geblieben,

tragen beharrlich Gehrock und Zylinder und sind die einzige Kapelle,

welche sich auch in diesen modernen Zeiten noch einen Butler leistet.

In diesem historischen Jahr gibt es auch ein neues Album der Herren Coppelius zu hören:

Düsterer sind sie geworden mit den Jahren.

Das Cello dröhnt wie eine Wand aus elektrischen Gitarren, darunter bebt der Kontrabass und in den Höhen schneiden die Klarinetten durch das Arrangement:

Nach 220 Jahren wurde die coppelianische Hardrocksonatenhauptsatzform endlich perfektioniert!

Auf der dazugehörigen Jubiläumskonzertreise spielt die Kapelle Werke vom neuen Album und aus dem zweihundertundzwanzigjährigen Oevre.

Dabei wird strikte Contenance gewahrt - zumindest anfänglich ...

... später fliegen Haare, Zylinder & Requisiten.

Ein heilsamer Tumult.

Coppelius hilft!

Die feinen Herren aus dem 19.Jahrhundert, stilecht in Gehrock und Zylinder gekleidet und als einzige Kapelle der modernen Welt mit einem eigenen Butler auf Konzertreisen,

schlagen auf Klarinetten, Cello, Kontrabass und Schlagwerk dermaßen laut und wild über die Stränge, dass sie keinen Vergleich mit modernen Gitarrenkapellen scheuen müssen.

Überhaupt nimmt man auf dem Herrensitz Coppelius für sich in Anspruch, schon vor Jahrhunderten die Rockmusik erfunden zu haben - Elektrische Gitarre? Alles nur nachgemacht!

Besungen werden nebst romantischer Literatur und den Wirren, die die moderne Zeit für die Gentlemen aus längst verganenem Zeitalter birgt, zeitlose Gedanken und Gefühle, oft in der Ästhetik des Steampunk, der Coppelius so nah stehen, dass sie in der Szene oft als führende Steampunkband unserer Breiten bezeichnet werden.

Für ihre Konzerte sind die Herren Coppelius berühmt - die feinen Herrschaften lassen auf der Bühne jegliche Contenance fallen, bis Zylinder und Fetzen fliegen, die klassischen Instrumente scheppern und dröhnen und das hochverehrte Auditorium in glückseeliger Hysterie zurücklassen.

Wenn die Kapelle leisere Töne anschlägt, singt man im A-Capella-Satz oder lässt das meisterhaft beherrschte Instrumentarium in der Schönheit, Klangvielfalt und Dynamik strahlen, die nur klassischen Instrumenten zu eigen ist.

Neben Klarinetten, Streichern und Schlagwerk finden immer neue, abstruse Instrumente aus der geheimen coppelianischen Musikwerkstatt in die Musik der Kapelle und bereichern sie mit irrsinnigen Klängen wie aus einer anderen Welt, teilweise mehr körperlich als überhaupt hörbar.

Coppelius entführen Sie in andere Welten - textlich, musikalisch, ästhetisch.

Lassen Sie sich coppelianisieren:

Coppelius hilft!