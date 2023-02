Solitary Experiments gehören seit mittlerweile über 25 Jahren zu den weltweit erfolgreichsten Acts des melodischen Electro und zeichnen sich immer wieder durch mitreißende Melodien, kraftvoll-tanzbare Beats und den unverwechselbaren harmonischen Gesang ihrer Songs aus. Mit ihren letzten Alben erreichten die Futurepop-Helden aus Berlin die Media-Control Charts, als auch die Szene-Charts gleichermaßen und sind mit zahlreichen Clubhits fester Bestandteil der DJ Playlisten. Neben eigenen Headliner- tourneen und weltweiten Konzerten sind sie ebenfalls regelmäßig auf allen großen Szenefestivals wie dem Mera Luna Festival, Amphi Festival, E-tropolis Festival oder dem WGT vertreten.

Mit ihrem langerwarteten neuen Album „TRANSCENDENT“ (Out Of Line), welches auf Platz 35 der Media Control Charts landete, und der dazu gehörigen Hitsingle „Every Now And Then“, sind sie seit November 2022 endlich wieder auf Tour. Dabei werden sie neben aktuellem Material natürlich auch ein Best Of ihrer Klassiker wie „Pale Candle Light“, „Delight“, „Immortal“ oder „Stars“ spielen.

Als special guests werden sie dabei von den sympathischen Synthpoppern VANGUARD aus Schweden und dem charismatischen Synthwave Projekt MENTAL EXILE begleitet. Diese Bandkonstellation verspricht einen Konzertabend voll feinster elektronischer Pop- und Clubmusik und ist ein MUSS für jeden Fan.

Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.