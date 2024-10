Wir freuen uns sehr diese Woche Naomi van Dooren live auf dem LUKE Spotlight-Kanal präsentieren zu dürfen. Schon jetzt wünschen wir allen einen wunderbaren Abend. Naomi van Dooren´s deutsche Popsongs sind geprägt von einem Mix aus Tiefgründigkeit und Leidenschaft; darüber wie sie in den Höhen und Tiefen des Lebens Hoffnung schöpft und Erfüllung findet. Sie singt über Verborgenes und Inneres – Ehrlich, demütig, liebevoll, stürmisch. Bei Naomi wird die Leidenschaft für die Musik nicht bereits in die Wiege gelegt, sondern in eine Bananenkiste. Diese war ihr erstes Bett und ihr erstes Zuhause ein Tipi.

1973 erblickt sie als Erste von fünf Mädchen in Kalifornien das Licht der Welt. Am Tag vor Naomis Geburt finden ihre Eltern durch die Jesus People zum Glauben und später wird ihr Vater in Deutschland Pastor.

Statt mit einem Fernseher wächst Naomi mit der Bibel und viel Livemusik auf und gründet mit 18 ihre erste Band. Bekannt wurde sie u.a. als Synchronsängerin von Disneys Arielle in „Arielle, die Meerjungfrau“ und durch die christliche Popband Van Dooren Sisters (2006 Gerth Medien).

Bei „The Voice of Germany“ für Pro7 und Sat1 ist sie Head Vocal Coach. Ganz kurz: Deutsche Popsongs mit einem Mix aus Tiefgründigkeit und Leidenschaft. Naomi´s Stimme fließt direkt unter die Haut: Ehrlich, demütig, liebevoll, stürmisch.