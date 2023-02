Community Music, das ist Musikmachen in Gemeinschaft und Ausdruck einer Gemeinschaft. Musikalische und soziale Aktivitäten gehen dabei fließend ineinander über. So soll ein gleichberechtigter Umgang von Menschen verschiedener Herkunft, Religion und Bildung, unterschiedlichen Geschlechts und Einkommens, ob mit oder ohne Behinderung, ob jung oder alt und von unterschiedlicher musikalischer Bildung ermöglicht werden.

Dozentin Prof. Dr. Alicia de Bánffy-Hall gibt in der Fortbildung zunächst eine Einführung in die Geschichte, Grundlagen und Prinzipien von Community Music, die zu den international erfolgreichsten musikpädagogischen Konzepten der vergangenen Jahre gehört. Die Teilnehmenden lernen die Ansätze der Community Music und ihre verschiedenen Ausprägungen im deutschsprachigen sowie internationalen Raum kennen und erhalten so Zugang zum praktischen Musizieren mit Gruppen.

Darüber hinaus werden praktische Herangehensweisen aus verschiedenen musikpädagogischen Kontexten vorgestellt. Dies offenbart interessante Perspektiven für die musikpädagogische Arbeit an Bildungsinstitutionen und zeigt die Möglichkeiten des Transfers in die eigene (Musikschul-)Praxis auf.

Dozentin:

Prof. Dr. Alicia de Bánffy-Hall ist Professorin für Musik in der sozialen Arbeit/Community Music an der Hochschule Düsseldorf. An der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat sie den Masterstudiengang inklusive Musikpädagogik / Community Music mit aufgebaut. Für ihre Dissertation über die Entwicklung von Community Music in München erhielt sie den Bayerischen Kulturpreis. Sie ist Mitherausgeberin des ersten deutschsprachigen Buches über Community Music und hat europaweit als Community Musician mit Orchestern, Schulen und Kindertagesstätten gearbeitet.

Termin: