Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg mit der Perfomance "da!SEIN- fünfundzwanzig"

25 Jahre Stiftung Schloss Kapfenburg! Seit 1999 gehen in den historischen Mauern Tradition und Innovation eine Symbiose ein. Und genau das spiegelt sich in der Jubiläumsperformance mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg und dem Klavierduo imPuls wider; moderne Arrangements Johann Sebastian Bachs treffen auf Werke von Eric Satie und Philipp Glass. Die Musik verschmilzt dabei mit einer magischen Lichtshow und Feuerwerk, die die Mauern des Schlosses zum Leben erwecken. Umrahmt wird die Performance von Bachs Präludium C-Dur - in der Ursprungsfassung und in einer einmaligen Klanginstallation Sebastian Bartmanns, erstellt aus Audio-Einsendungen hunderter Menschen der Region. Alle Infos zum jubiläums-Mitmachprojekt gibt es hier.

Im Obstgarten des Schlosses gibt es bereits ab Einlass swingende Musik mit die BIG BAAnd und eine facettenreiche Festivalkulinarik, Support auf der Bühne ist die Singer-Songwriterin Lia Reyna.