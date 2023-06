ZeitReise mit d’Artagnan

d’Artagnan verdient sich seinen Lebensunterhalt als Assistent von Schlossführerin Sonja Heinen. Die kleine Fledermaus hat es faustdick hinter den Ohren und so wird jede Führung mit ihr zu einer wilden Reise durch die Geschichte von Schloss Kapfenburg und vergangene Zeiten - wie haben sich die Menschen im Mittelalter gekleidet? Wie haben sie sich gewaschen und was haben sie gegessen? Mussten Kinder wirklich nicht zur Schule und warum? Was für Spiele haben sie gespielt und wie hat man sich ohne Fernseher und Internet überhaupt die Zeit vertrieben? Die interaktive Führung für Kinder veranschaulicht altersgerecht, wie die Menschen früher gelebt haben.

Die Führung eignet sich für Kinder ab ~8 Jahre.